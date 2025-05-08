شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعد لطرح 3 أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مصطفى قمر لتسجيل ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، في دفعة واحدة، ضمن خطة لتقديم محتوى غنائي مختلف عن أعماله السابقة من حيث الموضوعات والكلمات والتوزيع الموسيقي.

وأكد الشاعر عمرو المصري في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بالتعاون مع مصطفى قمر، مشيرًا إلى أن الأغاني تحمل طابعًا جديدًا ومختلفًا يليق بتاريخ قمر الفني، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها على جميع منصات السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر كان أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.