مصطفي شعبان يشارك هيفاء وهبي بطولة عمل سينمائي جديد

القاهرة - الخليج 365 تعاقد الفنان مصطفي شعبان علي عمل سينمائي جديد وتشاركه البطولة السينمائية النجمة هيفاء وهبي ويشاركهم البطولة الفنان محمد أنور، العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر بدأ تصويره خلال شهر يونيو المقبل . يذكر أن شارك مصطفى شعبان مؤخرًا في مسلسل "حكيم باشا"، والذي حقق نجاحا أثناء عرضه موسم رمضان 2025 الماضي. مسلسل "حكيم باشا" بطولة كلا من رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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