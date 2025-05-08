يوسف الشريف يعلق على مشاركته في حفل بطولة العالم العسكرية للفروسية

شارك الفنان يوسف الشريف، متابعيه، بمجموعة صور من حفل بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسخته الـ 25، والتي أقيمت بحضور الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.



وعلق يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» قائلًا: «من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.. تشرفت بمشاركتي في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكرًا لكل اللي تعبوا وسهروا على تنظيم الحدث الرائع، وفخور بكوني جزءًا من هذه الليلة».



كما أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بعد مشاركتها في بطولة العالم للفروسية، في نسخته الخامس والعشرين والذي أقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة :«سعدت وتشرفت بتقديم حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.. هذا الصرح الذي يعكس وجه مصر الحديث، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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