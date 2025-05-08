الفنان ظافر العابدين ينضم لفيلم "السلم والثعبان 2"

أعلن المخرج طارق العريان عن مفاجأة في فيلمه الجديد "السلم والثعبان 2"، والذي بدأ تصويره قبل أيام، من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال.

وكشف العريان عن انضمام الفنان ظافر العابدين للمشاركة في بطولة الفيلم، حيث نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة جمعته مع ظافر، وكتب معلقاً عليها: "متحمسين جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين هيكون مفاجأة فيلم "السلّم والثعبان": أحمد وملك، استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، ودي البداية بس!".

وكان العريان قد أعلن عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم "السلّم والثعبان"، بعد مرور 24 عاماً على عرض الجزء الأول منه عام 2001.

الجزء الثاني من الفيلم يجسّد فيه عمرو يوسف وأسماء جلال، شخصيتَي "أحمد" و"ملك" في قصة حب جديدة.

وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن عدم المشاركة في الفيلم، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل وارتداء الحجاب من جديد.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة "ولاد رزق".

يُذكر أن الجزء الأول من "السلّم والثعبان" هو من بطولة: هاني سلامة، حلا شيحة وأحمد حلمي، وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.

وكان قد اجتمع فريق عمل فيلم "السلّم والثعبان" للمرة الأولى بعد فراق لأكثر من 20 عاماً، في "مهرجان الجونة السينمائي"، وقد أدار الجلسة النقاشية أندرو محسن، مدير البرمجة في المهرجان والناقد السينمائي، بحضور المخرج طارق العريان، والمؤلف والمنتج محمد حفظي، بالإضافة الى النجمة حلا شيحة، وهشام نزيه مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم. وذلك بعد إعادة عرض الفيلم في المهرجان وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الأجيال.

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