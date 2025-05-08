حمادة هلال يشارك في موسم رمضان 2026 بـ«المداح 6»

أعلن المنتج صادق الصباح عن وجود جزء سادس لمسلسل «المداح»بطولة حمادة هلال بعنوان أسطورة النهاية،اثناء حلوله ضيفًا على برنامج تفاعلكم المذاع على قناة العربية، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026 المقبل .



في سياق متصل كشف المخرج أحمد سمير فرج من قبل، خلال استضافته في برنامج القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، عن احتمالية تقديم جزء سادس من مسلسل المداح.

وأوضح فرج أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدًا أن هناك رغبة قوية من المحطة المنتجة والجمهور في استمرار العمل، لكن صناع المسلسل ما زالوا في مرحلة البحث عن أفكار جديدة ومختلفة تضيف للعمل وتُبقي على مستواه الفني.

وكان الجزء الخامس من مسلسل المداح: المداح قد حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في الموسم الرمضاني الأخير، وشارك في بطولته النجم حمادة هلال، إلى جانب مجموعة من النجوم، من بينهم خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، ومحمد رياض.

وقدّم العمل مزيجًا من الدراما والتشويق، مستكملًا رحلة البطل في مواجهة قوى الشر والسحر، وسط تطور لافت في الأحداث والإخراج والمؤثرات البصرية.



تميز مسلسل "المداح 5" بأحداثه المشوقة، حيث لم تعد المواجهات مقتصرة على الجن، بل امتدت لتشمل بشرًا وحلفاء غير متوقعين، ما زاد من تعقيد الحبكة. فالصراع لم يكن فقط بين صابر وبنات إبليس، بل أصبح معركة أكبر، تضم مؤامرات، أسرارًا غامضة، وتحولات درامية غير متوقعة، مما جعله أحد أكثر المسلسلات إثارة في موسم رمضان.

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