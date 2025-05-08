كريم الشناوي يعتذر عن أخطاء "لام شمسية" .. وهذا ما قاله عن الحلقة النهائية

ميرنا وليد - بيروت - قدّم المخرج المصري كريم الشناوي اعتذاره لجمهور مسلسل "لام شمسية" بسبب بعض الأخطاء التي ظهرت في الحلقات الأخيرة، وعلى رأسها اختلاف عنوان الحلقة الـ14 بين المنصات، وأوضح أن القرار بتغيير العنوان جاء متأخرًا، وهو ما تسبب في التباين، معتبرًا أنه كان يجب اتخاذ القرار في وقت أبكر أو عدم تغييره نهائيًا.



كما أعرب الشناوي عن أسفه لتأخر عرض الحلقة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه عاش حالة من القلق والهلع، خاصة مع تساؤلات الجمهور والممثلين حول مصير النهاية. وأكد أن السبب تقني، لكنه رأى في توقيت تصوير مشهد المحاكمة فائدة عاطفية، إذ جاء متماشيًا مع الحالة العامة في الشارع، وكان ذلك اللقاء خلال لقائه في برنامج "سينماتك" .

مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومجموعة من الممثلين .