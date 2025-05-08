شكرا لقرائتكم خبر عن منتج المسلسل الأمريكي "التحقيق مع الرئيس": ربما يتم عرضه على منصة "watch it" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليزلي جرايف، منتج مسلسل "التحقيق مع الرئيس"، الذي تدور أحداثه عن الغزو الأمريكي للعراق، إن التقى مع المسئولة عن منصة "watch it" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وربما يتم عرض المسلسل على المنصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "نحتاج أن حكي هذه القصة للمجتمع الأمريكي أيضا بشكل كبير، نعم سنعمل مع العديد من المنصات، من أجل بيع المسلسل في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "المسلسل يروي قصة حقيقية عن الإنسانية والإنسان، وهي قصة أثرت على حياتنا جميعا، في أوروبا وأفريقيا وأمريكا، وهذه هي القصص التي يجب أن نحكيها، وكيف على هذه القصص أن تؤثر علينا لنتغير إلى الأفضل".