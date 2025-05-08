شكرا لقرائتكم خبر عن منتج أفلام أمريكية: أعددنا مسلسل يروي قصة غزو العراق الحقيقية ليذاع في أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليزلي جرايف، منتج مسلسل "التحقيق مع الرئيس"، الذي تدور أحداثه عن الغزو الأمريكي للعراق، إن المسلسل يروي قصة "جون نيكسون"، الضابط بـ CIA، وهو الذي وجد صدام حسين، وحقق معه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أخذنا نص التحقيق، ورأينا ما هو الجانب الحقيقي في هذه القصة، وتحدثنا عن كلا الجانبين، رؤية صدام حسين ورؤية بوش الإبن".

وتابع: "معظم القصص التي قال صدام حسين إنها ستحدث، حدثت بالفعل، وأوضحنا أنه بالحكي، فكلا الجانبين العراقي والأمريكي ارتكبا أخطاء كبيرة، ومن وجهة نظر جون نيكسون، لم يرد موت صدام حسين، واستقال بعد مقابلته".

وقال: "طبقا لرواية جون نيكسون، فإنه بعد أن حدث جورج بوش الابن عن انطباعاته بعد الحديث مع صدام حسين، فرد عليه بوش وطلب منه أن يصمت تماما ولا يتحدث، لأن الناس لا تريد أن تسمع رؤى مختلفة، وما قيل هو أن صدام شعر أنه صديق للولايات المتحدة، وبعد أحداث 11 سبتمبر، شعر أنه سيكون قريب أكثر للولايات المتحدة".

وأضاف: "التحقيق مع الرئيس عبارة عن مسلسل قصير مدته 6 حلقات فقط، وسيتم إذاعته على مستوى العالم، واخترت هذه القصة لأنني كنت ناجحا في الحياة وقدمت أعمال درامية كثيرة، ومن هذه الروايات أو القصص".