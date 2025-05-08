شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تطرب الجمهور المغربى بأغانى أم كلثوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت الفنانة مروة ناجي الذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ليلة طربية مليئة بالإبداع عاش معها الجمهور على مدار ساعتين متواصلتين، لتقدم مجموعة من أغانيها المميزة.

وقفت مروة ناجي خلال الحفل على خشبة المسرح الوطنى مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط في دولة المغرب، والتي وقفت عليه من قبل السيدة أم كلثوم لتعيد أمجادها مجددا من خلال تقديم مجموعة من أغانيها المختارة التي خطفت قلوب الجمهور، وجعلتهم يتغنون ويتفاعلون معها والتي كان من بينها حب إيه، وسيرة الحب، وحيرت قلبي، وأغدا ألقاك، وبرضاك، وألف ليلة وليلة، وأنت عمري، وغيرها من الأغاني.

وعبرت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها الكبيرة بالحفل، وقالت عنه: "في ليلة أشبه بالحلم سعدت بلقاء جمهور الرباط الأكثر من رائع جمهور مثقف دافئ وصاحب ذوق رفيع، كانت أمسية لا تنسى بفضل حضوركم، غمرتوني بحبكم وأسعدتوني من كل قلبي"، وكان الحفل بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام التلمودي وهي واحدة ضمن جولتها الغنائية المقرر أن تحييها في دولة المغرب خلال الفترة المقبلة، والتي بدأت من مدينة الرباط ويليها حفل كازبلانكا يوم الجمعة المقبلة 9 مايو وتختمها بحفل مراكش يوم 16 مايو.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان انت وبختك والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور والتي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل.

مروة ناجي



المطربة المصرية مروة ناجي



مروة ناجي