شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى يستعين بـ الكينج وعايدة الأيوبى في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان مطرب الراب مروان موسى، فى ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، بالكينج محمد منير و المطربة عايدة الأيوبى، حيث ظهر مقطع من أغنية أن كنت غالى عليا لعايدة الأيوبى في بداية أغنية يابا ليه، أما الكينج محمد منير ظهر صوته بأغنيته شبابيك في أغنية تقاطع، ومن كلمات الأغنية "شبابيك جوا عيوني حواديت، حكيتولي مش ماشيين ف مواصفات ، برو ماتقارنش مازِلت انا الكينج".

وطرح مطرب الراب مروان موسى، ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماته مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في الألبوم، وأكد مروان موسى أن الألبوم لم يظهر بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتا طويلا لأن كل كلمة ونغمة عكست مشاعر حقيقية.

وشارك في الألبوم مع مروان موسى عدد من مطربين الراب، حيث غنى معه ليجسى في أغنية كلمينى بليل، وكريم أسامة في أغنية على فين، وحليم تاج السر في أغنية ميكافيلي وعفروتو والوايلى في أغنية ياما ودنيا وائل في أغنية سمعك

ومهد موسى لصدور الألبوم بعد إطلاق أغنيته المصورة "بص يا كبير"، وهي بمثابة تعبير عاطفي يتناول الفراق والذكريات والفوضى العقلية وتنقل مشكلات الثقة والإنفصال العاطفي ومحاولة محو الذات، وتحمل التوتر في جوهرها، عقل مُجهد وقلب متعب خالٍ من المشاعر.