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نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور

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  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 1/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 2/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 3/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 4/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 5/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 6/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 7/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 8/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 9/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 10/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 11/12
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور 12/12

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم والفنانين على حضور عزاء الحاجة عايدة السبكي، حماة المنتج محمد السبكي، الذي أقيم اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، ومن ضمن الحضور كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمرو عرفة، والمخرجة منال الصيفي، والفنان محمد جمعة. كما حضر كل من محمد سراج، دنيا عبد العزيز، أحمد الشامي، محمود حجازي وآخرون.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (1)
عزاء حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (2)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (3)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (4)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (5)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (6)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (7)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (8)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (9)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (10)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي 

 

 

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي (11)
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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