شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى وفاة حماة محمد السبكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم والفنانين على حضور عزاء الحاجة عايدة السبكي، حماة المنتج محمد السبكي، الذي أقيم اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، ومن ضمن الحضور كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمرو عرفة، والمخرجة منال الصيفي، والفنان محمد جمعة. كما حضر كل من محمد سراج، دنيا عبد العزيز، أحمد الشامي، محمود حجازي وآخرون.



عزاء حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي



نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة حماة محمد السبكي