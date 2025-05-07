تولغا ساريتاش وزينب مايروك يعلنان نوع مولودهما الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 11:51 مساءً - الممثل التركي الشهير تولغا ساريتاش، الذي تزوج من مصممة الأزياء المشهورة زينب مايروك، في يونيو 2024، بعد قصة حب حظيت بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن منذ فترة قريبة عن انتظار مولوده الأول، كما أعلن مؤخراً عن نوع الجنين.

تولغا ساريتاش وزينب مايروك ينتظران مولودهما الأول

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وخلال فعالية فنية تركية، أعلن تولغا ساريتاش، 33 سنة، وزينب مايروك عن انتظارهما طفلهما الأول، وقالا إنهما ينتظران بفارغ الصبر أن يصبحا أبوين، كما أشار تولغا أن زوجته حامل في شهرها الخامس، وأن حالتها مستقرة.

وأكد الزوجان أن المولود "صبي"، وقالت مايروك: "شعرنا بأحاسيس قوية وجياشة في البداية. أنا الآن في الشهر الخامس، وبدأ ينفد صبري"، وتابعت: "لا نفكر في الاسم حالياً، الوقت لا يزال مبكراً جداً الآن".

بينما قال تولغا: "أنا في حالة تأثر شديدة منذ عرفت بحمل زينب، ولا أستطيع الانتظار حتى أحمله بين ذراعي، وكل يوم يقترب من الولادة أشعر بالمسؤولية والخوف أكثر".

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زواج تولغا ساريتاش وزينب مايروك

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حظى زواج الممثل التركي تولغا ساريتاش، بطل الجزء الخامس من مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتمتع بشهرة واسعة في تركيا والوطن العربي، على مصممة الأزياء التركية الشهيرة زينب مايروك في يونيو الماضي، على تفاعل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت حينها العديد من الصور ومقاطع الفيديو لحفل الزفاف.

وتميز حفل الزفاف بالفخامة، كما دعا الثنائي عدداً كبيراً من النجوم الأتراك في المجالين؛ الأزياء والتمثيل.

وكان قد تمت خطبة الثنائي في فبراير 2024، بحفل بسيط بمنزل العروس، اقتصر على العائلة، وذلك بعد قصة حب قصيرة، عمرها لم يتخطى الأشهر.



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