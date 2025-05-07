رسائل متبادلة بين ماغي بوغصن ونجوى كرم.. فما المناسبة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 11:51 مساءً - أبدت الفنانة ماغي بوغصن، إعجابها الشديد بالأغنية الجديدة للفنانة نجوى كرم "زين الزين"، الأمر الذي دفع "ماغي" لتهنئتها بهذه الأغنية، عبر رسالة وجهتها لها من خلال صفحتها الرسمية على منصة "إكس".

ماغي بوغصن تبدي إعجابها بـ أغنية "زين الزين"

وأبدت الفنانة ماغي بوغصن، إعجابها الشديد بالأغنيةمهنئة الفنانة نجوى كرم بنجاحها قائلة: "النجاح الكبير يا رب.. يا زين الزين انتي وشغلك الحلو.. مبروك حبيبتي".

نجوى كرم تعبر عن سعادتها بـ إشادة ماغي بوغصن

تهنئة ماغي بوغصن، نالت على إعجاب نجوى كرم، التي قررت أن تبادلها هذا الشعور الطيب برسالة أخرى عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" قائلة: "ومبروك لنجاحاتك اللي بتستحقيها يا أحلى وأغلى ماغي".

أغنية " زين الزين"، هي ثانى أغانى الألبوم الجديد لـ نجوى كرم الذي تطرح أغانيه تباعاً خلال الفترة المقبلة.، وهي من كلمات الشاعر محمد درويش، وألحان أحمد بركات، وتولى التوزيع الموسيقي سليمان دميان، أما الكليب فجاء بإخراج فني مبهر حمل توقيع بيار خضرا.



يمكنكم قراءة ...جيسي عبدو عن صداقتها مع ماغي بو غصن: بزمن المصالح صارت الصحبة الحقيقية نادرة

"بالدم" أحدث أعمال ماغي بوغصن الدرامية

وحققت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، نجاحاً كبيراً في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بالدم" الذي ظل في صدارة الترند في العديد من البلدان العربية وقت عرضه، ويرجع ذلك بسبب قصته المشوقة التي دارت حول قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمة وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي. العمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

https://www.instagram.com/p/DGn1XKequZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGn1XKequZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGn1XKequZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».