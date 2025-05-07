"أسطورة النهاية".. المداح يعود بجزء سادس في رمضان 2026

ميرنا وليد - بيروت - رغم إعلانه سابقًا أن الجزء الخامس سيكون ختام السلسلة، كشف المنتج صادق الصباح عن التحضير لجزء سادس من مسلسل "المداح" يُعرض في رمضان 2026 بعنوان "أسطورة النهاية"، وفي تصريح له خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم"، قال الصباح إن قرار التمديد جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس خلال أول عشرة أيام من عرضه، ما دفع الجمهور للمطالبة بجزء جديد.
وأضاف: "المداح عمل مختلف بمواضيعه، ويمكن التوسع فيه، لكن هذه المرة سنختم الحكاية فعلًا".
كما أشار الصباح إلى أنه يحضّر لمشروع جديد مع الممثل المصري حمادة هلال لموسم رمضان 2027، مؤكدًا أن الفكرة قيد التطوير حاليًا.
الجزء الخامس من المسلسل عُرض في رمضان 2025 وضم نخبة من الممثلين أبرزهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، غادة عادل، ويسرا اللوزي، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.
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