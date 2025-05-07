لأول مرة في تاريخها.. غولدن غلوب تقوم بهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تعكس تطور المشهد الإعلامي، أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن إضافة فئة جديدة إلى جوائز جولدن جلوب، وهي "أفضل بودكاست"، وذلك بدءًا من دورة عام 2026، وأكدت إدارة الجائزة عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية أن هذه الإضافة تأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده عالم البودكاست، واعترافًا بأثره المتزايد على الثقافة الشعبية وسرد القصص.



يُذكر أن الإعلان جاء تزامنًا مع الكشف عن الفائزين بالدورة الـ82 لجوائز غولدن غلوب لعام 2025، والتي شهدت تتويج فيلم "The Brutalist" بجائزة أفضل فيلم درامي، و"EMILIA PÉREZ" كأفضل فيلم موسيقي، إلى جانب تتويجات مميزة لنجوم مثل ديمي مور، أدريان برودي، وآنا سواي، وتمثل فئة "أفضل بودكاست" أول توسع من نوعه في تاريخ الجائزة نحو المحتوى الصوتي الرقمي، مما يفتح الباب أمام صناع المحتوى المستقلين للمنافسة في واحدة من أرقى الجوائز العالمية.