تامر حسني يفتح باب التصويت على أغانى حفلته القادمة Jukebox

القاهرة - سامية سيد - فتح النجم تامر حسني باب التصويت على الأغاني المقرر غنائها في حفلته القادمة Jukebox والمقرر لها 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتي سيحيها لأول مرة في الشرق الأوسط على طريقة التصويت من قبل الجمهور، حيث يدشن يومياً تصويتاً يطالب فيه جمهوره بآرائهم وكان اخر تصويت هو الاختيار بين الاغنيتين "ناسيني ليه – come back to me" والتي سيغنيها على طريقة الشعبي.

وسبق وشارك النجم تامر حسني متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من داخل كواليس حفلته المقبلة، المقرر لها يوم 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتي يظهر فيها بشكل مختلف على غير العادة، حيث إن الحفلة ستكون باختيار كامل من الجمهور الذي سيحدد شكل ونوع الموسيقي والأغاني التي ستتم في الحفلة.

وظهر النجم تامر حسني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو بأشكال متنوعة، حيث ارتدي ملابس مطربي الجاز والبوب والتكنو والشعبي، ليظهر التنوع الذي سيكون عليه في حفلته المقبلة، وكتب "من حلف كواليس حفل Jukebox وركزلي علي القفلة".

ويدخل النجم تامر حسنى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 بفيلم ريستارت الذى يجمعه بالنجمة هنا الزاهد، والمقرر اطلاقه فى دور العرض يوم 29 مايو أي قبل حلول عيد الأضحى بأسبوع، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية حول مهندس يتعرف على تيكتوكر شعبية وتبدأ بينهما قصة حب، ولكن النتيجة تكون ريستارت لكل شيء.



