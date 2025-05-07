من الكوميديا إلى الرعب.. دراما خليجية منتظرة 

الكوميديا حاضرة في الصحبة الحلوة

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صورة من المجتمع في عبر الأثير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - وجبة درامية دسمة ينتظرها عشاق ومحبو المسلسلات العربية ولاسيما الخليجية خلال الفترة القادمة، والمميز في هذه الأعمال بجانب قصصها وأحداثها المتنوعة هو تواجد لكبار النجوم بها، جميعها أمور سوف نتعرف إليها من خلال التقرير التالي:من المسلسلات التي بدأ الترويج لها في وقت مبكر هو مسلسل "لنجمة الخليج هدى حسين، حيث يعوض هذا العمل غيابها عن السيزون الرمضاني الماضي، خاصة وأن جمهورها اعتاد على أن تكون لها بصمة في كل موسم رمضانيولم تستطعأن تخفي حماسها الشديد تجاه مسلسل "الصحبة الحلوة"، لتقرر بث مقطع فيديو قصير عبر حسابها بـ "سناب شات"، كشفت من خلاله بأن العمل يتميز بالطابع الكوميدي واصفة إياه بأنه "دمه خفيف" ويقع في 10 حلقات، منوهة أن تركيبة شخصيتها بالعمل صعبة للغاية، لكونها تطلب ظهوراً مختلفاً سواء في الشكل أو المظهر.وتابعت: "الشخصية تركيبتها صعبة في الشكل والميك آب واللبس"." الصحبة الحلوة" من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد، فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.أما في مسلسل "عبر الأثير" والذي تتصدر بطولته الفنانة السعودية ، سنرى من خلاله صورة لما يحدث على أرض الواقع وكأن العمل مرآة حقيقية لمجريات أمورنا اليومية، إذ تتطرق قصته للعديد من القضايا الحياتية واليومية التي تشغل بال المواطن الخليجي من خلال قصص إنسانية وحكايات عميقة وثنائيات مميزة، والعمل من تأليف علي الشمري وإخراج مناف عبدال.ومن بين نجوم المسلسل، الذين حرصوا على تشويق محبيهم للدور الذي سوف يلعبه، هو الفنان منصور البلوشي الذي أكد أن شخصيته بهذا العمل مختلفة وجديدة عليه لعدم القيام بها في أعماله السابقة، إذ نشر صورة من الكواليس عبر صفحته على "إنستغرام" تجمعه بالنجمة ميلا الزهراني، معلقاً: "قريباً شخصية جديدة ودور مختلف في مسلسل عبر الأثير من النجمة السعودية ميلا الزهراني نسأل الله التوفيق و النجاح".ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم إلى جانب كل ميلا الزهراني ومنصور البلوشي، من بينهم إبراهيم الحربي، زينب يوسف شعبان، عبد العزيز المندي، أبرار أبو سيف، شيماء قمبر، زمن عبدالله، سارة الحسن، وآخرون.

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الرعب النفسي في "هوس"

" إجهاض حي" بروفات أولية لنجومه.. وبوشهري يرفع سقف التوقعات

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وسينقلنا مسلسل "" إلى حبكة أكثر تشويقاً وإثارة، إذ يغوص المسلسل في أعماق الرعب النفسي، مستعرضاً كيف يمكن للعقل الباطن أن يخلق عالماً من الأوهام يطغى على الواقع، وتدور القصة حول جدّ مسن يعاني من مرض نفسي يُعرف بـ"الوهم"، يجعله أسيراً للشك والارتياب، مقتنعاً بأن من حوله يتآمرون عليه أو يلاحقونه في كل خطوة.ورغم الأجواء المشحونة بالتوتر، لا تخلو كواليس العمل من اللحظات المرحة التي تقلل من حدّة أحداثه الصعبة، حيث ظهرت إحدى بطلات العمل وهيعبر مقطع فيديو قصير وصورة تم نشرهما على صفحة خاصة لمحبيها على منصة "إكس" وهي توثق خطوات التجهيز لشخصيتها بالعمل والفرحة والابتسامة تسيطران على وجهها."هوس" هو عمل درامي يضم كوكبة من أبرز نجوم الخليج والكويت، من بينهم: هيا عبد السلام، يعقوب الفرحان، ليلى عبد الله، إبراهيم الحربي، حسين المنصور، هدى الخطيب، حسين الحداد، رهف العنزي، وعبدالله البلوشي، إلى جانب نخبة من الوجوه اللامعة.بينما بدأ أبطال ونجوم مسلسل "" التحضير له، تمهيداً لبدء تصويره خلال اليومين القادمين، ووثق الفنان عبد الله بوشهري ، المشرف على العملية الإنتاجية لهذا العمل، عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على " إنستغرام" لحظة اجتماع الفنانين المشاركين به وهم يقرأون السيناريو الخاص بالعمل، والجميع في حالة من التركيز الشديد، وكان من بينهم الفنانة طيف، ريم أرحمة، علي كاولي، آسيا.وليس ذلك فحسب بل حرص "بوشهري" على بث روح الحماس لمتابعيه، عبر صفحته على "إنستغرام" حيث ظهر من خلاله وهو برفقة مخرج العمل علي العلي، وعلّق بالقول: "احنا بإذن الله في اتجاه صحيح"، من دون الكشف عن القصة الرئيسية للمسلسل أو حتى ملامح منها.

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