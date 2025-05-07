مي كساب تكشف لـ الخليج 365 عن أعمالها الجديدة وموعد بدء اللعبة 5

مصففة شعر في فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي"

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انطلاق "اللعبة 5" نهاية الشهر الجاري

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ظهور خاص لـ مي كساب بدراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - كشفت الفنانةفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن أعمالها الجديدة الفترة المقبلة، حيثت انتهت من تصوير فيلم جديد وتعكف على تصوير آخر، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء تصوير أول مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" الذي تأجل أكثر من مرة بسبب انشغال الأبطال بتصوير أعمال أخرى على مدار الأشهر الماضية.وأعلنت مي كساب من خلال تصريحاتها بأنها انتهت من تصوير فيلم "" الذي يجمعها بالفنان أحمد فتحي ويشارك في بطولته ميمي جمال، سامي مغاوي ، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداثه شخصية مصففة شعر ومتزوجة من أحمد فتحي.يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصريةوتابعتتصريحاتها قائلة أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم ثان بعنوان "" يجمعها بالفنان بيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته انتصار، أيمن منصور، سامي مغاوري، محمد محمود والعمل من إخراج أسامة عرابي، لافتة أنها تلعب خلال أحداث الفيلم شخصية صحفية تدعي "سندس" تواجه العديد من المواقف الكوميدية بسبب طبيعة عملها.وأكدتأنها تستعد لبدء أول مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "" مع هشام ماجد وشيكو وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت نهاية الشهر الجاري، بعد فترة من الانتظار وتنسيق المواعيد مع الأبطال، موضحة أن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجأت على مستوى شخصية "شيماء" التي تجسدها في العمل وكذلك المسابقات التي ستكون مليئة بالمواقف الكوميديةيمكنك قراءة المزيد.. كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025الجدير بالذكر أنكان لها ظهور خاص خلال حلقات مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية خبيرة توقعات تظهر في التلفزيون خلال بداية الأحداث وتتنبأ بعودة المداح من الموت، ثم تواجه بعد ذلك العديد من المواقف بسبب توقعاتها."المداح 5 – أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».