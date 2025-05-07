عقب إعلان مشاركته بموسم جدة.. كريم عبد العزيز ونجاح في المسرح على مدار سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - يعد الفنان كريم عبد العزيز واحداً من أبرز الفنانين الذين لهم مكانة خاصة لدى الجمهور في الوطن العربي، وذلك من خلال تقديمه للعديد من الأعمال الفنية، وبشكل خاص السينما حيث قدم عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية، والتي نجح من خلالها في أن يكون من أبرز نجوم السينما بالوطن العربي.
وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان كريم عبد العزيز بالسينما والدراما التلفزيونية لدى الجمهور، كان المسرح له مكانة خاصة لديه، حيث شارك ببطولة عدد من المسرحيات منذ بداية مسيرته الفنية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:
ولكنه حقق النجاح الحقيقي في السينما حينما شارك ببطولة فيلم "عبود على الحدود" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي، ومنها انطلق لأول خطوات البطولة المُطلقة في السينما.
ولم يتوقف التعاون والنجاح الذي جمع كريم عبد العزيز بالفنان علاء ولي الدين في السينما فقط، ولكنه في عام 2001 شارك الفنان كريم عبد العزيز في أول بطولة مسرحية له من خلال مسرحية "حكيم عيون"، والتي شارك ببطولتها أيضاً كل من علاء ولي الدين وأحمد حلمي والعديد من الفنانين.
إلا أنه في عام 2023 عاد من جديد الفنان كريم عبد العزيز للمسرح من خلال مسرحية "السندباد"، والتي شاركه في بطولتها نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، ومن تأليف محمد زيزو، ومن إخراج أحمد الجندي، وتم عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وفي عام 2024 أعاد عرض المسرحية في مصر ضمن فعاليات مهرجان العلمين مع تغيير بعض المُمثلين، ولاقت المسرحية نجاحاً كبيراً لدى الجمهور سواء في مصر أو السعودية.
كما شارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم الرياض عام 2024 بمسرحية جديدة، والتي جاءت بعنوان "الباشا"، وشاركه في بطولتها هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، ويزو وجاءت المسرحية من إخراج رامي إمام.
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وكان قد تم الإعلان عن عودة الفنان كريم عبد العزيز من جديد للمسرح من خلال عرض جديد لمسرحية "الباشا" في مدينة جدة، ضمن فاعليات "موسم جدة"، وسيتم عرضها لمدة 4 أيام فقط، بدءاً من 21 مايو الجاري، وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.
وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي تشويقي حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟
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وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان كريم عبد العزيز بالسينما والدراما التلفزيونية لدى الجمهور، كان المسرح له مكانة خاصة لديه، حيث شارك ببطولة عدد من المسرحيات منذ بداية مسيرته الفنية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:
نجاح مع علاء ولي الدين في السينما ينتقل إلى المسرحمع نهاية فترة التسعينيات جاءت أولى خطوات الفنان كريم عبد العزيز بعالم الفن، حيث شارك في بطولة مسلسل "امرأة من زمن الحب"، أمام الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، كما شارك أيضاً ببطولة فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" أمام الفنان أحمد زكي.
ولكنه حقق النجاح الحقيقي في السينما حينما شارك ببطولة فيلم "عبود على الحدود" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي، ومنها انطلق لأول خطوات البطولة المُطلقة في السينما.
ولم يتوقف التعاون والنجاح الذي جمع كريم عبد العزيز بالفنان علاء ولي الدين في السينما فقط، ولكنه في عام 2001 شارك الفنان كريم عبد العزيز في أول بطولة مسرحية له من خلال مسرحية "حكيم عيون"، والتي شارك ببطولتها أيضاً كل من علاء ولي الدين وأحمد حلمي والعديد من الفنانين.
العودة للمسرح بعد مرور 22 عاماًوعلى مدار أكثر من عشرين عاماً اهتم الفنان كريم عبد العزيز بشكل كبير بعمله في السينما وصنع تاريخاً كبيراً من خلال العديد من الأفلام، وأيضاً الدراما التلفزيونية، ولم يُقدم أي عمل مسرحي.
إلا أنه في عام 2023 عاد من جديد الفنان كريم عبد العزيز للمسرح من خلال مسرحية "السندباد"، والتي شاركه في بطولتها نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، ومن تأليف محمد زيزو، ومن إخراج أحمد الجندي، وتم عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وفي عام 2024 أعاد عرض المسرحية في مصر ضمن فعاليات مهرجان العلمين مع تغيير بعض المُمثلين، ولاقت المسرحية نجاحاً كبيراً لدى الجمهور سواء في مصر أو السعودية.
كما شارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم الرياض عام 2024 بمسرحية جديدة، والتي جاءت بعنوان "الباشا"، وشاركه في بطولتها هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، ويزو وجاءت المسرحية من إخراج رامي إمام.
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يُمكنكم قراءة: كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025
وكان قد تم الإعلان عن عودة الفنان كريم عبد العزيز من جديد للمسرح من خلال عرض جديد لمسرحية "الباشا" في مدينة جدة، ضمن فاعليات "موسم جدة"، وسيتم عرضها لمدة 4 أيام فقط، بدءاً من 21 مايو الجاري، وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.
وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي تشويقي حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»