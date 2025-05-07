كريم محمود عبد العزيز يكشف مفاجأة عن ميراث والده.. لم يكن متزوجًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - أعلن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن حصولهم على حكم قضائي بصحة طلاق الإعلامية بوسي شلبي من والده الراحل منذ عام 1998 بعدما رفضت المحكمة كل الدعاوي التي أقامتها بوسي شلبي لإثبات استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأكد أنهم أثروا الصمت حتى يحسم القضاء المصري الأمور.

بيان ورثة محمود عبد العزيز

وأصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بياناً عبر المحامي أحمد طنطاوي جاء نصه: "في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

كريم محمود عبد العزيز ينشر البيان عبر خاصية الستورى لحسابه بإنستغرام



تابع البيان: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة، فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات، وقد صدرت كل الأحكام برفض الدعاوى على كل درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

الطلاق تم منذ عام 1998

وأضاف البيان الذي نشره محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز على حساباتهما بالسوشيال ميديا: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".

محمد محمود عبد العزيز ينشر البيان عبر خاصية الستورى لحسابه بإنستغرام



واختتم البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا، ولن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كل حقوقنا القانونية".



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بيان بوسي شلبي قبل رفض الدعاوي

وسبق أن أصدرت الإعلامية بوسي شلبي، بيانا للرد على ماتم تداوله، بشأن انتشار أخبار عن طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته . ونشرت بوسي شلبي البيان عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستغرام"، وجاء نص البيان كالآتي: "نحيطكم علمًا بأن الخبر التى تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبد العزيز غير صحيح".

وتابعت بوسي شلبي: "وإنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أية تصريحات صحفية فى هذا الشأن فزوحي المرحوم محمود عبد العزيز رحمه الله عليه، رجل فوق مستوي الشبهات وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفى كافة أنحاء الوطن العربي، وقدم على مدار حياته العديد من الأعمال الفنية التى أثرت الساحة الفنية وأثرت فى وجدان الشعب العربي".

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واستكملت بوسي شلبي: "وهذا الخبر قد أساء لي ولزوجي الراحل، والذى عاش وتوفي وهو زوجي، وفى هذا السياق أوضح أن كل ما فى الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض دون وجه حق، والأمر محل تحقيق قضائي".

واسترسلت بوسي شلبي: " أود أن أنوه أنني أرملة المرحوم محمود عبد العزيز، وكنت زوجته الوحيدة قبل وفاته وسوف أظل زوجته إلى أن يجمعنا الله عنده".

وأختتمت بوسي شلبي: "وكان حريًا بالقائمين على نشر تلك الأخبار تحرير الدقة والمصداقية، ونحذر من يقوم بنشر أخبار مفبركة سوف يضع نفسه فى مسائل قانونية، وإني أحتفظ بكامل حقوقي القانونية فى الرجوع على كل من أساء أو تعمد التشهير بي وان كافة ما تم نشره من تصريحات هى جميعها مفبركة ولا يعتمد تصريحات فى هذا الشأن الا من خلالي أو من خلال وكيلي القانونية ".



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