في لحظة رومانسية.. ريان حركة تعلن خطوبتها

رسائل تهنئة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - زفّت النجمة اللبنانيةخبراً سارّاً لجمهورها ومحبيها، وهو إعلان خطوبتها وسط أجواء رومانسية هادئة من شاب يدعى سهيل السباعي.ووثّقتهذه المناسبة السعيدة، بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" ظهرت من خلالها لحظة تقدّم حبيبها بطلب الارتباط بها، وجاء التعليق الذي أرفقته بهذه الصور مناسباً تماماً للحالة العاطفية التي تعيشها ريان حركة حيث قالت "أعتقد أن لديّ حفل زفاف لأقوم بالتحضير له لأنني قلت نعم" ولم تكتف بهذا التعليق بل ألصقت به صورة لخاتم"فرحة ريان حركة لم تقتصر عليها لوحدها، بل انتقلت أيضاً لعدد كبير من مشاهير ونجوم الوسط الفني اللبناني الذين حرصوا على تهنئتها ومشاركتها فرحتها، من بينهم الفنانة ماغي بوغصن التي علقت قائلة: "ألف مبروك ياحبيبتي الله يوفقك ويهنيكن ياقمر"، وعدد آخر من النجمات منهن زينة مكي، مارلين نعمان، جينا أبوزيد وأخريات.

يمكنكم قراءة ..ريان حركة في حوار خاص لـ"الخليج 365": تأثرت بشخصية ريا في مسلسل "ع أمل" وهذه رسالتي لـ ماغي بو غصن

مشروع درامي جديد

على جانب آخر كشفت الفنانةفي لقاء سابق لها، عن مشروعها الدرامي الجديد، إذ كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة بأنه يقع في 45 حلقة ويجمعها بعدد من النجوم المحبين لدى الجمهور ومن إنتاج " إيغل فيلمز"، منوهة على أنه تقدم خلال أحداثه شخصية تدعى "لوجين" ، وهذه المرة سوف يكرهها الجمهور، لكون هذه الشخصية لا تشبهها إطلاقاً.جدير بالذكر، أنكانت لها مشاركة درامية سابقة من خلال مسلسل "ع أمل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار تشويقي حول المذيعة (يسار) ماغي بوغصن التي تقدم برنامجاً بعنوان (ع أمل)، وتقابل جارها الجديد (نبال)، ولكنها لا تعرف أن انتقاله ليس مجرد صدفة، وأن سرها الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً على وشك الكشف عنه، وشاركها بطولة العمل كوكبة من النجوم، منهم مهيار خضور، بديع أبو شقرا، إلسا زغيب وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».