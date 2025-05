مهرجان كان السينمائي 2025 يحتفي بأفلام وشخصيات كلاسيكيات السينما العالمية

شارلي شابلن يفتتح فعالية كلاسيكيات كان 2025

https://www.instagram.com/p/DJWNQafIaYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJWNQafIaYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJWNQafIaYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الاحتفاء بصُناع السينما العالمية في كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 مساءً - تشهد الدورة الـ78 منوالتي من المُقرر بدء فعالياتها في الفترة من 13 مايو الجاري وتستمر حتى 24 مايو؛ احتفاءً كبيراً بعدد من الأفلام الكلاسيكية بـوأيضاً عدد من الشخصيات السينمائية البارزة والتي سوف نستعرضها لكم بهذا التقرير.ومن أبرز تلك الأفلام المعروضة من كلاسيكيات السينما العالمية هو فيلم "حمى الذهب - The Gold Rush" الكوميدي الصامت من بطولة النجم العالمي تشارلي شابلن، وسيتم عرضه بنسخة مُرممة بدقة 4K لأول مرة عالمياً خلال فعاليات المهرجان قبل أن يتم عرضه عالمياً؛ احتفالاً بذكرى مرور 100 عام على عرضه الأول في المسرح المصري بلوس أنجلوس.كما سيتم أيضاً عرض النسخة المُرممة للفيلم المكسيكي "Amours chiennes/Love’s a Bitch" للمخرج أليخاندرو جي إيناريتو من إنتاج عام 2000، حيث يُعد الفيلم من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المكسيكية بمطلع الألفية الثانية وقد حاز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقد بمهرجان كان السينمائي بدورة عام 2000.فيما سيتم أيضاً العرض العالمي الأول لأحدث أفلام المُخرجة الفرنسية ديان كوريس وهو فيلم "الشخص الذي أحببته"، وتُعد ديان كوريس أول مُخرجة سينمائية تفتتح فعاليات مهرجان كان السينمائي في عام 1987 من خلال عرض فيلمها "رجل عاشق".وأيضاً سيتم عرض النسخة المُرممة من فيلم "L’Arche – القوس" للمُخرجة الصينية تانغ شو شوين T’ANG SHUSHUEN والتي تُعد من أوائل المُخرجات المستقلات القلائل في هونغ كونغ خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويُعد فيلم "القوس" مزيجاً جريئاً بين الجماليات الصينية التقليدية والأسلوب السينمائي الأوروبي الحديث، وقد تم عرضه لأول مرة عالمياً في مهرجان كان السينمائي عام 1969.يُمكنكم قراءة: نجوم تم تكريمهم بالسعفة الذهبية في مهرجان كان من ضمنهم مخرجون عربفيما سيتم الاحتفاء أيضاً بكاتب السيناريو والمُخرجمن خلال عرض فيلم "DOGMA: The Resurrection Tour"؛ بمناسبة مرور 25 عاماً على عرضه، حيث كان قد تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورة عام 1999، وتأتي النسخة الجديدة من الفيلم مُرممة بتقنية 4K.كما سيتم تكريم المُخرج والكاتب المجريوالذي يعد من أبرز صُناع السينما المُكرمين بـ، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم بدورة عام 1985، كما كان عضو لجنة التحكيم بدورة عام 1986، وسيتم عرض نسخة مُرممة من فيلمه "Sunshine d’István Szabó" والذي تم عرضه عام 1990، كما سيتم تكريم المُخرج التايوانيمن خلال عرض فيلم "Yi Yi" والذي حاز على جائزة أفضل مخرج بمهرجان كان السينمائي دورة عام 2000.وأيضاً سيتم الاحتفاء بالمُخرج الصينيوالذي يُعد من رواد أفلام الأكشن بفترة التسيعنيات وذلك من خلال عرض النسخة المُرممة من فيلم "Hard Boiled" والذي تم عرضه عام 1992.وإحتفاءً بالذكرى السبعين لرئاسته للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي والذكرى الخمسون لوفاته سيتم تكريم المُخرج والكاتب الفرنسيمن خلال عرض النسخة المُرممة لفيلم "Merlusse by Marcel Pagnol" والذي تم عرضه عام 1935.كما تشهد أيضاً فعالية كلاسيكيات مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ78 للمهرجان عرض الفيلم الوثائقي "Bo Being Bo Widerberg" والذي يتناول السيرة الفنية والسينمائية للمخرج السويدي المتميزوالذي أصبح المخرج السينمائي الأكثر تأثيراً في السويد ويأتي الفيلم من إخراج جون أسب وماتياس نوربورغ.كما سيتم عرض فيلم "My Mom Jayne" من إخراج النجمة الأمريكية ماريسكا هارغيتاي والذي يأتي مُستوحَى من حياتها الحقيقية، كما سيتم الاحتفاء بالمخرج الأمريكي الراحلمن خلال عرض فيلم "One Flew Over the Cuckoo's Nest " من إنتاج عام 1975.وأيضاً سيتم عرض فيلم "BARRY LYNDON" والذي يُعد من أبرز أفلام المخرج الأمريكي الراحلوتم عرضه عام 1974، فيما سيتم تكريم المٌخرج الأمريكي والحائز على جائزة السعفة الذهبية من خلال عرض فيلمي "Le Mustang noir – 1949، Sur le territoire des Comanches" فيما تشهد فعالية كلاسيكيات مهرجان كان 2025 عرض عدد كبير من أفلام السينما العالمية الأخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».