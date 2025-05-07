كندة علوش تكشف سر إرتدائها الدائم لرباط ضاغط

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة السورية كندة علوش قلق الجمهور بعد ظهورها مؤخرًا وهي ترتدي رباطًا ضاغطًا على ذراعها، ما فتح باب التساؤلات حول حالتها الصحية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة on المصرية، كشفت كندة أن الأمر مرتبط بخضوعها سابقًا لعملية استئصال ورم ناتج عن إصابتها بسرطان الثدي، مشيرة إلى أن الرباط يُستخدم طبيًا بعد الجراحة لمنع تورم الذراع نتيجة استئصال بعض الغدد اللمفاوي، وأكدت أن بعض النساء يعانين من مشاكل في الدورة اللمفاوية بعد مثل هذه العمليات، مما يستدعي ارتداء الرباط لفترة، ووجهت رسالة حثّت فيها السيدات على إجراء فحوص مبكرة بدءاً من سن الثلاثين، لأن الكشف المبكر قد ينقذ الحياة، وفي حديثها عن لحظة تلقيها خبر الإصابة، روت كندة أن ردة فعلها فاجأتها، إذ شعرت بسكينة غريبة وإيمان عميق، حتى عندما أبلغتها الطبيبة بالاشتباه في وجود ورم خبيث، مؤكدة: "ما خفتش، حسّيت بسلام وقلت ربنا كتبلي ده"، وأشارت إلى أن أصعب ما مرت به لم يكن متعلقًا بصحتها فقط، بل عندما علمت أن والدتها أُصيبت بالمرض ذاته في الفترة نفسها، واصفة هذه اللحظة بأنها الأقسى في حياتها. ورغم بعض الانتكاسات خلال العلاج، حافظت كندة على سلامها النفسي ولم تستسلم.

بعيدًا عن المرض، تحدّثت عن بداياتها المهنية، مؤكدة أنها دخلت مجال التمثيل صدفة بعد أن كانت تعمل بالإخراج، وكانت انطلاقتها مع فيلم "أولاد العم" للمخرج شريف عرفة، أما مصر، فوصفتها بوطنها الثاني، معربة عن فخرها بالجنسية المصرية، وعن علاقتها بزوجها الممثل عمرو يوسف، قالت إن التفاهم كان أساس علاقتهما، وإنهما حريصان على عدم إدخال الخلافات إلى أجواء الأسرة أمام أطفالهما، مشيرة إلى أنها تعلّمت أهمية التوقيت وطريقة الحديث في الحفاظ على العلاقات.