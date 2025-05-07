"Minecraft Movie" يُحطم التوقعات ويقترب من المليار

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "A Minecraft Movie" نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر العالمي، حيث حصد أكثر من 874 مليون و636 ألف دولار منذ طرحه في 2 أبريل الماضي، من إنتاج شركة "Warner Bros"، وانقسمت الإيرادات بين 398.

2 مليون دولار في السوق الأميركي و476.4 مليون دولار عالميًا.

تدور أحداث الفيلم حول أربعة منبوذين يجدون أنفسهم في عالم خيالي مكعب الشكل بعد عبورهم بوابة غامضة، حيث يخوضون مغامرة سحرية مع حرفي غير متوقع لاكتشاف قدراتهم الإبداعية والعودة إلى عالمهم الحقيقي.

الفيلم من إخراج جاريد هيس، وشارك في كتابة السيناريو عدد من الكتّاب أبرزهم كريس بومان وأليسون شرودر، بينما يضم طاقم التمثيل نجومًا مثل جيسون موموا، جاك بلاك، إيما مايرز، وجينيفر كوليدج.