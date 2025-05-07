شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عصام يجمع حمزة نمرة وزياد ظاظا في تريو غنائى لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المطرب خالد عصام أولى أغنيات ألبومه الجديد "زمن"، والتي تجمعه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة والرابر زياد ظاظا في تريو غنائي غير متوقع.

ويعد تريو "زمن" الأغنية الرئيسية في ألبوم خالد عصام الجديد، الذي يضم عشر أغنيات تحاكي رؤيته الفنية من حيث تأليفه وتلحينه جميع أغنياته وتوزيعه معظمها، وتجسد تجارب شخصية حقيقية مر بها، ويأخذ خلالها المستمعين في رحلة شعورية مضطربة بين الاكتئاب والفراق والتأقلم وحب الحياة.

وتمزج الأغنية الرئيسية بين لون موسيقى الإندي بوب على طريقة حمزة نمرة والدريل راب بأسلوب زياد ظاظا مع الصوت الطربي لخالد عصام في تعاون ثلاثي يحدث لأول مرة، صدر مصحوبا بفيديو كليب مصور على طريقة الجرافيك.

وعلى سياق متصل، يخوض الفنان حمزة نمرة تجربة فنية جديدة ضمن ألبومه المقبل، من خلال تعاون هو الأول من نوعه مع الملحن محمدي، وذلك في أغنية تحمل كلمات الشاعر محمود عبد الله، فيما لم يُحسم بعد اسم الموزع الموسيقي الذي سيتولى تنفيذ الأغنية.

وعبّر الملحن محمدي عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": "حمزة نمرة فنان كبير ونجم محترم، وعلى المستوى الشخصي هو من أطيب الناس اللي اشتغلت معاهم، وإن شاء الله هذا التعاون مش هيكون الأخير"، ومن المقرر أن تُطرح الأغنية ضمن ألبوم حمزة نمرة المنتظر، والذي يعِد جمهوره فيه بمزيد من التجارب الموسيقية الجديدة والمتنوعة.

خالد عصام يجمع حمزة نمرة وزياد ظاظا في تريو غنائي لأول مرة