شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج يكرم المخرج مازن الغرباوي بدروته الـ 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة احتفائية تحمل دلالات التقدير لمسيرته الفنية الممتدة على مدار عقدين، كرّم المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، في دورته السابعة التي تُقام بمدينة تطاوين التونسية من 6 إلى 9 مايو، المخرج المصري مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأعرب الغرباوي عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكداً أن تكريمه من مهرجان بحجم وقيمة قرطاج للمونودراما، وفي بلد مسرحي عريق كـتونس، يُعد محطة فارقة في مسيرته. وقال: "هذا التكريم يمثل تتويجًا لمسيرتي الفنية التي تمتد لعشرين عاماً من العمل والإخلاص في خدمة المسرح، وسعادتي الأكبر أن يأتي هذا التكريم من مهرجان دولي مرموق."

كما وجه شكره لوزارة الثقافة التونسية وإدارة المهرجان، مشيداً بحفاوة الاستقبال والندوة الصحفية التي أُقيمت على هامش التكريم، والتي أدارتها الدكتورة سهير اللحياني، بمشاركة عدد من الأسماء اللامعة في المشهد المسرحي، من بينهم الفنان منير العرقي، مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والفنان المكرم أحمد الرواس بحضور مدير المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج إكرام عزوز.

وتأتي هذه الدورة من مهرجان قرطاج للمونودراما لتكرم نخبة من المسرحيين العرب والدوليين، من بينهم د. محمد عبارة من تونس، والمخرج العماني أحمد الرواس، ود. ماريجونا بيكتسي من كوسوفو، والفنان التونسي حسين محنوش.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.