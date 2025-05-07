شيرين عبد الوهاب تلاحق مدير صفحاتها قانونياً بعد رفضه هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - قدّمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بلاغاً رسمياً إلى الأجهزة الأمنية تتهم فيه مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على كلمات المرور ورفضه تسليمها، مما أفقدها السيطرة على صفحاتها التي يتابعها الملايين، وأكّد محامي شيرين، في بلاغه إلى قسم شرطة البساتين، أن موكلته حاولت مراراً استعادة إدارة حساباتها، إلا أن الشخص المسؤول تجاهل طلباتها، ما اعتُبر تعدّياً واضحاً يستوجب تحركاً قانونياً.



مديرية أمن القاهرة باشرت التحقيقات، وبدأت تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتأتي هذه الأزمة في ظل تجدد الحديث عن علاقة شيرين بطليقها الفنان حسام حبيب، الذي أثار الجدل مؤخراً بتصريحات مفاجئة أشار فيها إلى مشروع فني يجمعهما ضمن فيلم "السلم والثعبان"، رغم شائعات ارتباطه بعارضة أزياء أردنية.

يُذكر أن شيرين ظهرت آخر مرة خلال رمضان الماضي في حملة دعائية، قدّمت فيها أغنية "أكتر وأكتر" التي حققت انتشاراً واسعاً.