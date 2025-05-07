هند صبري تخوض تجربة درامية جديدة في هذا المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة التونسية المصرية هند صبري للعودة إلى الشاشة بمسلسل جديد من نوعية العشر حلقات، مأخوذ عن أحدث روايات الكاتب إبراهيم عيسى بعنوان "دم على نهد"، في أول تعاون درامي بينهما.



المسلسل يتولى كتابة السيناريو والحوار له الكاتبان وائل حمدي ومحمد هشام عبية، بينما تتولى الإخراج المخرجة مريم أحمدي، ومن إنتاج المنتج صادق الصباح، في عمل من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل بسبب جرأته وتناوله لقضايا حساسة.

الرواية تدور حول شخصية "مي الجبالي"، صحافية شابة تُكلف بإجراء مقابلة حصرية مع قاتل قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، لتجد نفسها أمام اعترافات غامضة تقلب حياتها رأسًا على عقب، ومع كل لقاء، تزداد الأسرار التي يكشفها القاتل، مما يدفع "مي" إلى إعادة النظر في قناعاتها، ويدخلها في دوامة من الشك والخطر.

هذا المشروع يأتي بعد فترة قصيرة من ظهور هند صبري في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، الذي حصد تفاعلًا واسعًا. كما نالت مؤخرًا جائزة الإنجاز الفني ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، تكريمًا لمسيرتها الغنية ومواقفها المؤثرة في دعم قضايا النساء من خلال الفن.