ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري خالد عصام أغنيته الجديدة "زمن"، التي تجمعه لأول مرة مع الفنان المصري حمزة نمرة ومغني الراب زياد ظاظا في تريو غنائي غير متوقع، يمزج بين الإندي بوب والدريل راب والصوت الطربي، في توليفة موسيقية فريدة.
الأغنية تُعد العمل الرئيسي في ألبوم خالد الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، ويتضمن عشر أغنيات تعكس تجاربه الشخصية وتتنقل بين مشاعر الاكتئاب والفراق والتأقلم وحب الحياة، كتب كلمات الأغنية خالد بالتعاون مع زياد ظاظا، ولحنها ووزعها بنفسه، وصدر العمل مصحوبًا بفيديو كليب جرافيكي.
يُذكر أن هذا الألبوم يمثل عودة خالد عصام بعد غياب أربع سنوات منذ آخر أعماله "اعذريني"، ويأتي بعد ميني ألبوم "كائن حي" الذي ضم أربع أغنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عصام يجمع حمزة نمرة وزياد ظاظا في تريو غنائي غير مسبوق بعنوان "زمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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