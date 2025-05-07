شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تعلن مقاضاة سيدة ادعت زواجه منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بياناً مفصلاً تعلن من خلاله مقاضاة سيدة شهيرة ادعت الزواج منه حتى أيامه الأخيرة، وجاء البيان كالآتي: "في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله".

وأضاف البيان: "وأقامت إحدى دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقتها منه وتارة أخرى بأن المأّذون قد قام بتزوير شهادة طلاقها".

وتابع بيان أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".

وأضاف البيان: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيداً على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

واختتم البيان: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو مخض افتراء ولا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في 1998 ما هي إلا علاقة بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال مديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات وإذ نؤكد على اننا لا نحب الخوض في صراعات من أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا، ولن نتغاضي عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد اننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذالك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".