شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام تعقد أولى اجتماعاتها بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام أولى اجتماعاتها اليوم، برئاسة عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وبحضور الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأعضاء اللجنة، وذلك لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بإنطلاق الدورة الأولي لمنتدي القاهرة للإعلام، والمقرر عقده في نهاية هذا العام.

تجدر الإشارة أن اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام تم تشكيلها بقرار رسمي من الهيئة الوطنية للإعلام لوضع السياسات والإستراتيجيات العامة للمنتدي ، وإبراز الدور الريادي للإعلام المصري علي كافة المستويات ، وتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك .



اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام



اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام تعقد أولي إجتماعاتها بمدينة الإنتاج الإعلامي



أولى اجتماعات اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام