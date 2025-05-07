شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب صحفية وكوافيرة فى السينما قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الفنانة مى كساب نشاطاً فنياً فى الوقت الحالى وخاصة على المستوى السينمائى، حيث انتهت مؤخراً من تصوير أحدث أفلامها "مؤلف ومخرج وحرامى" الذى يجمعها بالفنان أحمد فتحى، فيما تعمل على تصوير فيلم ثان يحمل اسم "آخر رجل في العالم" ويجمعها بالفنان بيومى فؤاد وتدور أحداث العملين في اطار كوميدى، وتقدم مي خلال العلمين شخصيتين مختلفتين تماماً.

وتجسد مي كساب خلال فيلم "مؤلف ومخرج وحرامى" شخصية كوافيرة ومتزوجة من أحمد فتحى، والعمل يشارك في بطولته ميمي جمال، سامي مغاوي ، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر، فيما تلعب شخصية صحفية خلال أحداث فيلم "آخر رجل في العمل" الذى يشارك في بطولته مي كساب، انتصار، وأيمن منصور، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، وإخراج أسامة عرابي.

وكان آخر أعمال مى كساب فى السينما، فيلم "الخميس إللى جاى" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وحلت مى كساب ضيفة على ودكاست "بداية جديدة" وتحدثت عن نشأتها ورحلتها الفنية، وكذلك مشاركة تجاربها الحياتية،واعربت مي عن إعجابها بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدة أهميتها في بناء جيل أكثر وعيًا وثقافة، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنمية العقول وتعزيز الفكر الإبداعي لدى الشباب.

وخلال الحلقة فتحت "مي كساب" قلبها للجمهور وتحدثت عن رحلتها في عالم الفن، وأحلامها التي تتجاوز التمثيل إلى مشاريع ذات طابع اجتماعي. كما عبرت عن امتنانها لوالدها، الذي كان الداعم الأول لها، مؤمنًا بموهبتها منذ بدايتها. وأشارت إلى حلمها بإطلاق مشروع مخصص للأطفال، لرغبتها في تقديم شيء مفيد للمجتمع.