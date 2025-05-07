أبطال فيلم فخر السويدي يكشفون كواليسه في تصريحات خاصة لـ الخليج 365

أبطال فيلم "فخر السويدي" يعبرون عن سعادتهم

يزيد الموسى: "تجربة جميلة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 07:23 مساءً - إلتقت "الخليج 365" مع عددٍ من أبطال فيلم "" على هامش العرض الخاص به والذي أقيم أمس الثلاثاء 6 مايو، حيث ناقش اللقاء ‏تفاصيل هذه التجربة الفنية وانطباعات صناع العمل عنها.‏

بداية تحدث مؤلف العمل وبطله الفنان يزيد الموسى قائلاً: "فخر السويدي تجربة جميلة جميعنا شاركنا بإعدادها، وسعدنا بالتجربة التي قدمناها مع زملائنا بالعمل، وجسدت بالفيلم شخصية "سعيد" الطالب التائب والذي يشارك زملاءه كل النشاطات، وسعيد بردود الفعل عند عرضه بـ مهرجان أفلام السعودية وكذلك مهرجان القاهرة، والقادم أفضل بإذن الله".

سعيد القحطاني: "تعدينا مرحلة التوقعات"

فهد المطيري: "صنع بحب"

أسامة صالح: "أتمنى أن يجد أصداءً عند عرضه"

علياء محمد: "تجربة جميلة"

فيصل الأحمري: "الفيلم مرّ برحلة طويلة"

محمد علي: "صنع بأيدٍ وروح سعودية"

وعبّر الفنان محمد علي عن سعادته بالمشاركة بالفيلم، وقال: "ستشاهدون اليوم فيلم "فخر السويدي"، وإن شاء الله يكون فخراً للسينما السعودية لأنه صنع بأيادٍ وروح سعودية، العمل يتحدث عن فئة من الطلاب موجودة بالمجتمع لم يمنحوا الفرصة الكافية لإخراج مواهبهم، وفي هذه المدرسة يقوم المدير شاهين بمساعدتهم".

المخرج هشام فتحي: "فرصة جميلة"

فيلم "فخر السويدي"

فيما قال الفنان: "أجسد دور "مازن" بالعمل وهو طالب مراهق بالثانوي لديه مشاكل عائلية تنعكس على شخصيته فيتحول إلى عدواني وهمجي، لكن بعد أن يكون مع مدير المدرسة "شاهين" يحتويه ويتغير، وتحدث الكثير من الأحداث له".وعن توقعاته للفيلم قال القحطاني: "تعدينا مرحلة التوقعات بعد عرضه بمهرجان أفلام السعودية بالظهران مؤخراً، حيث كانت ردود الفعل مرضية ومحمسة، لذلك لدينا الآن يقين أنه سيعجب الجمهور السعودي عند عرضه بدور السينما".وأكد الفنانالذي جسد دور المدير "شاهين دبكة" أن الفيلم صنع بحب، وقال: "الفيلم صنع بأيدي الجميع من مخرج وكاتب وممثلين وجميع فريق العمل، وكل عمل يصنع بهذه الطريقة النجاح هو مصيره بإذن الله".فيما قالمنتج العمل ومشارك فيه: "سعيد بالمشاركة وجسدت بالفيلم دور "معين"، وأتمنى أن يجد الفيلم الأصداء التي يستحقها".وعن الصعوبات التي واجهته بالعمل قال أسامة: "واجهنا صعوبات لكن تغلبنا عليها، والمهم أن يجد العمل أصداءً جميلة لدى عرضه بدور السينما".وترى الفنانة علياء محمد أن مشاركتها البسيطة بالفيلم تعد تجربة جميلة، وقالت: "أتمنى مشاهدة طيبة للجمهور، والفيلم قصته جميلة، جسدت بالعمل دور ابنة خالة "زياد" والحمد لله سعيدة بالمشاركة، والعمل وجد أصداءً جميلة عند عرضه الأول بمهرجان أفلام السعودية وسعيدة بالتجربة".فيما قال الفنان: "الفيلم مرّ بمرحلة طويلة مع صناع هذا العمل، وسعيد بالعرض الخاص له، أجسد شخصية "زياد" أحد الطلاب الذي تعاون معهم شاهين لتأسيس الفصل الشرعي يمرون الثلاثة "طلال"،"مازن" و"سعيد" بصعاب، ويقوم مدير المدرسة والمتمثل بـ"شاهين" بمساعدتهم، وتتميز شخصية شاهين بأنها درامية كوميدية وهي شخصية جميل.فيما يرى المخرجأحد مخرجي العمل أنها فرصة المشاركة بإخراج جميلة وقال: "سعيد أن أشارك بإخراج فيلم كوميدي سعودي، حيث قاد العمل 3 مخرجين، تجربة رائعة وهي كوميديا شبابية، وهو فيلم يمس الشباب، وأتمنى أن يعجب هذه الشريحة من المجتمع، وكان هنالك تناغم بين الفريق، واستطعنا أن نتجاوز الصعوبات".يمكنك مشاهدة... إطلالات النجمات في مهرجان أفلام السعودية 2025... ألوان هادئة وطابع رومانسي بامتيازفيلم "فخر السويدي "هو فيلم سعودي تدور أحداثه حول ثانوية السويدي الأهلية، يقرر قائد المدرسة "شاهين دبكة" باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة وتتوالى الأحداث.الفيلم من بطولة الفنان ياسين غزاوي، فهد المطيري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، فيصل الأحمري، علياء محمد بالإضافة إلى آخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».