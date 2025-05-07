أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 07:23 مساءً - شهدت السينما المصرية في السنوات الأخيرة، اتجاه صناع السينما لتقديم أجزاء ثانية من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً وذلك من أجل استغلال هذا النجاح، وفي الوقت نفسه وجود القصة التي تحتمل تقديم جزء ثانٍ وأحياناً ثالث منها، حتى بعد مرور سنوات عن عرض الفيلم الأول، وتعد هذه الخطوة مغامرة من قبل صناع هذه الأعمال لأنها قد تحقق نجاح الجزء الأول ذاته، أو تكون مخيبة للآمال.
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أبرز أفلام الأجزاء في السينما المصرية
أحدث الأفلام التي قرر صناعها تقديم جزء ثانٍ منها هو "السلم والثعبان"، الذي كان قد تم عرضه منذ 24 سنة وتحديداً عام 2001، ورغم مرور كل هذه السنوات وكذلك عدم رغبة بطل الفيلم هاني سلامة في تقديم جزء ثانٍ إلا أن صناعه قرروا إنتاجه بأبطال مختلفين مع قصة مغايرة عن الجزء الأول، حيث وقع الاختيار على عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري لبطولة الجزء الثاني الذي سيكون بعنوان "السلم والثعبان: أحمد وملك".
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يمكنكِ قراءة.. السلم والثعبان وهيبتا والفيل الأزرق: أجزاء جديدة لأفلام ينتظرها الجمهور في 2025
فيلم "ولاد رزق"وتزامناً مع تصوير فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" ترصد لكم "الخليج 365" أبرز الأفلام التي سبقت، وقدمت أجزاء ثانية وثالثة ويتصدرها فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وإخراج طارق العريان والذي تم عرضه عام 2014، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، ليقرر صناعه تقديم جزء ثان عام 2019، وثالث عام 2024 مع إضافة بعض الشخصيات الجديدة، وحقق الجزآن نجاحاً فاق الجزء الأول على جميع الاتجاهات.
فيلم "الفيل الأزرق""الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، أيضاً والذي تم عرضه عام 2014، من الأفلام التي تم تقديم جزء ثانٍ منها بعد النجاح الكبير الذي حققه على المستوى الجماهيري والتجاري، حيث عُرض الجزء الثاني عام 2019 وحصد إيرادات قياسية وقتها كأول فيلم يتخطى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر، وذلك جعل صناعه يقدمون على إنتاج جزء ثالث يتم العمل على تحضيراته لتصويره العام المقبل.
فيلم "الحريفة""الحريفة" من الأفلام الحديثة التي تم تقديمها في جزأين حتى الآن المفارقة أن الفاصل الزمنى بين الجزأين أقل من عام، حيث تم عرض الجزء الأول في يناير من العام الماضي، وبعد تحقيقه نجاحاً كبيراً وغير متوقع لاعتماده على البطولة الشبابية، قرر صناعه تقديم جزء ثان وعرضه في ديسمبر من العام 2024، والعمل من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك.
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يمكنك قراءة أيضاً.. أجزاء جديدة لأفلام سينمائية أبرزها "شقو" و"أحلى الأوقات"
فيلم "حريم كريم""حريم كريم" للفنان مصطفى قمر كذلك من الأفلام التي تم تقديم جزء ثان منها، وجاء ذلك بعد 18 سنة من إنتاج الجزء الأول الذي كان في عام 2005، وعُرض الثاني عام 2023 بعنوان "أولاد حريم كريم" مع تغيير طفيف على الأبطال الأساسيين وإضافة بعض العناصر الشابة لتتماشى مع الأحداث، وشارك في بطولة الفيلم داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود ويوسف عمر.
فيلم "هيبتا"قرر القائمون على فيلم "هيبتا" تقديم جزء ثانٍ من العمل بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول عام 2016، حيث اعتمد صناع الجزء الثاني الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، ويتواصل تصوير مشاهده الأخيرة حالياً، على أبطال مختلفين تماماً عن الجزء الأول، حيث يشارك في البطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، جيهان الشماشرجي، ومحمد ممدوح.
فيلم "الجزيرة""الجزيرة" للفنان أحمد السقا وإخراج شريف عرفة، من أشهر أفلام السينما المصرية التي تم تقديمها في جزأين، الأول عُرض عام 2007 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأصبح من كلاسيكيات السينما في العصر الحديث، وهو ما دفع صناعه لتقديم جزء ثان وعرضه عام 2014 مع إضافة بعض العناصر على أبطال الجزء الأول منهم خالد صالح وأحمد مالك وأروى جودة ومي الغيطي، وحقق الجزء الثاني نجاحاً كبيراً أيضاً.
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https://www.instagram.com/p/qaIL44tLQo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025
فيلم "الكنز""الكنز" من الأفلام التي تم تقديمها على جزأين أيضًا، ولكن هذا العمل له حالة مختلفة، حيث تم تصوير الفيلم من البداية على أن يعرض في جزأين، وبعد الانتهاء من تصوير الجزأين عرض الأول عام 2017 والثاني عام 2019 ولم يحقق العمل النجاح المتوقع رغم مشاركة عدد كبير من النجوم في بطولته منهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر وأمينة خليل.
فيلم"عمرو وسلمى""عمرو وسلمى" بطولة تامر حسني ومي عز الدين، أيضاً من الأفلام التي تم تقديمها في أكثر من جزء بسبب النجاح الكبير الذي حققه في أول مرة عُرض فيها، حيث قُدم الجزء الأول عام 2007 وحقق نجاحاً كبيراً دفع صناعه لتقديم جزء ثانٍ وتم عرضه، وعاد القائمون على الفيلم بعد 3 سنوات لتقديم جزء ثالث وتم عرضه عام 2019، ولكنه لم يلقَ نجاح الجزأين الأول والثاني؛ فتم التوقف عند 3 أجزاء.
فيلم "بخيت وعديلة""بخيت وعديلة" بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة شيرين، تم تقديمه هو الآخر في 3 أجزاء مع التغيير في أسماء الجزأين الثاني والثالث، حيث انطلق الجزء الأول عام 1995، وفي العام التالي مباشرة تم تقديم الجزء الثاني بعنوان "بخيت وعديلة – الجردل والكنكة"، ثم بعد 4 سنوات عاد القائمون على الفيلم لتقديم الجزء الثالث، ولكن باسم مختلف تماماً، وهو "هاللو أمريكا".
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».