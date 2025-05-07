أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصرية

أبرز أفلام الأجزاء في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 07:23 مساءً - شهدتفي السنوات الأخيرة، اتجاه صناع السينما لتقديم أجزاء ثانية من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً وذلك من أجل استغلال هذا النجاح، وفي الوقت نفسه وجود القصة التي تحتمل تقديم جزء ثانٍ وأحياناً ثالث منها، حتى بعد مرور سنوات عن عرض الفيلم الأول، وتعد هذه الخطوة مغامرة من قبل صناع هذه الأعمال لأنها قد تحقق نجاح الجزء الأول ذاته، أو تكون مخيبة للآمال.

أحدث الأفلام التي قرر صناعها تقديم جزء ثانٍ منها هو "السلم والثعبان"، الذي كان قد تم عرضه منذ 24 سنة وتحديداً عام 2001، ورغم مرور كل هذه السنوات وكذلك عدم رغبة بطل الفيلم هاني سلامة في تقديم جزء ثانٍ إلا أن صناعه قرروا إنتاجه بأبطال مختلفين مع قصة مغايرة عن الجزء الأول، حيث وقع الاختيار على عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري لبطولة الجزء الثاني الذي سيكون بعنوان "السلم والثعبان: أحمد وملك".

https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "ولاد رزق"

فيلم "الفيل الأزرق"

فيلم "الحريفة"

https://www.instagram.com/p/DCjOoyOo8Mg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCjOoyOo8Mg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCjOoyOo8Mg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "حريم كريم"

فيلم "هيبتا"

فيلم "الجزيرة"

https://www.instagram.com/p/qaIL44tLQo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/qaIL44tLQo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/qaIL44tLQo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "الكنز"

فيلم"عمرو وسلمى"

فيلم "بخيت وعديلة"