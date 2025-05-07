"عصفور طل من الشباك".. محمد فوعاني يقود طلاب "كواليس" في عرض يروي وجع الحرب

ميرنا وليد - بيروت - قدّم طلاب "كواليس" أولى تجاربهم التمثيلية في مسرحية بعنوان "عصفور طل من الشباك" من كتابة و إخراج الممثل اللبناني محمد فوعاني، والتي تناولت بأسلوب درامي وكوميدي آثار الحرب الأخيرة في لبنان على المواطن اللبناني، وما خلّفته من تحوّلات نفسية واجتماعية.



المسرحية، التي حملت طابعًا واقعيًا في الطرح، ألقت الضوء ليس فقط على المواقف العامة الناتجة عن الحرب، بل على المعاناة الشخصية للطلاب المشاركين، إذ تداخلت مشاعرهم وتجاربهم الخاصة مع النص المسرحي في تركيبة فنية مؤثرة.

وتعدّ هذه التجربة الأولى لطلاب "كواليس" في الوقوف على الخشبة، حيث تمكّنوا من نقل واقعهم وهمومهم الشخصية بلغة الفن، في محاولة لقول ما يصعب قوله خارج المسرح، وهو ما أضفى على العرض صدقًا وعفوية لاقت تفاعلًا من الجمهور.

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