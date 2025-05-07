كلوي كارداشيان تُظهر آثار المعركة مع السرطان .. صور جريئة تظهر للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان متابعيها بلحظة مؤثرة عبر حسابها ، حيث نشرت صورًا لوجهها تُظهر آثار الغرز بعد خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني من خدها.

الصور، التي عرضتها عبر خاصية القصص، لاقت تفاعلاً كبيرًا، خصوصًا بعد تعليقها: "أليس هذا جنونياً؟!"

كارداشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، كشفت أن العملية تمت قبل تسعة أشهر، لكنها انتظرت حتى التأكد من شفائها التام قبل أن تبدأ بعلاج الأثر الظاهر على بشرتها. وكانت قد اكتشفت الورم في أيلول 2023 بعد تجاهلها لنتوء ظنّته بسيطًا، قبل أن تؤكد الخزعة أنه ميلانوما – أحد أخطر أنواع سرطان الجلد، وعبّرت كلوي عن امتنانها للطبيب الجراح الذي أجرى العملية وللفريق الطبي في مركز "7Q Spa"، مشيرة مازحة إلى أن مختصّة التجميل هناك تمتلك "عصا سحرية". كما استغلت الفرصة لتوجيه رسالة توعوية لمتابعيها، داعية الجميع لإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر، مؤكدة أن التجاهل قد يكون مكلفًا.

النجمة سبق وخاضت معركة مماثلة في سن المراهقة، حين أزالت ورمًا سرطانيًا من ظهرها. واليوم، وبعد أكثر من تجربة، تؤكد أن الوعي الطبي هو أقوى سلاح في مواجهة هذا المرض.