ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية روجينا مجموعة من الصور من حفل زفاف الممثلة المصرية رنا رئيس، وكتبت: "ألف مليون مبرووووك يا حبيبتي. . ربنا يسعد قلبك إنتي ويسري، ودايمًا في حب وسعادة.. أحلى عروسة، وأحلى أم عروسة في الدنيا".

وكانت قد أثارت الممثلة المصرية رنا رئيس جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الفخمة في زفافها اختارت فستانها من تصميم المصمم المصري الشهير هاني البحيري، بلغ سعره نحو مليون و200 ألف جنيه مصري بحسب المعلومات التي تم تداولها بين الصحف المصرية، أي ما يعادل تقريباً 23,683 دولاراً أميركياً.

الفستان تميز بتفاصيله الفاخرة وتصميمه الراقي الذي يعكس توقيع هاني البحيري المعروف بابتكاراته الفخمة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية، الا ان الآراء عبر مواقع التواصل انقسمت بين من أشادوا بإطلالة رنا الأنيقة والمميزة، ومن تساءلوا عن مدى ملاءمة هذا النوع من التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصاً وأن سعر الفستان يعد من بين الأعلى بين إطلالات النجمات المصريات مؤخراً.

حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر الممثلة أو المصمم تعليقاً رسمياً حول تفاصيل الفستان أو الجدل المثار بشأن سعره.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد زفاف رنا رئيس .. هذا ما قالته روجينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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