دخول والدة أوس أوس إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من داخل المستشفى، حيث نقلت والدته إليها وناشد متابعيه الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.



من جهة أخرى، يواصل أوس أوس نشاطه الفني من خلال مشاركته في فيلم "الصفا الثانوية بنات"، حيث يؤدي دور مدرس تربية رياضية في مدرسة للبنات، وتنشأ بينه وبين إحدى المعلمات – التي تجسد دورها الممثلة وئام مجدي – قصة حب ضمن إطار كوميدي. يشارك في العمل أيضًا نخبة من الممثلين، من بينهم علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وجيسيكا حسام. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.