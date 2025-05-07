شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة "زين الزين" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أغنيتها الجديدة "زين الزين"، وهي ثانى أغانى ألبومها الجديد وهى من كلمات الشاعر محمد درويش، وألحان أحمد بركات، وتولى التوزيع الموسيقي سليمان دميان، أما الكليب فجاء بإخراج فني مبهر حمل توقيع بيار خضرا.

وقد طرحت مؤخرا نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا ألبوم بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.