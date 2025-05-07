شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو وليجى سى ودنيا وائل وكريم أسامة في ألبوم مروان موسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب الراب مروان موسى، ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماته مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

وشارك في الألبوم مع مروان موسى عدد من مطربين الراب، حيث غنى معه ليجسى في أغنية كلمينى بليل، و كريم أسامة في أغنية على فين ، وحليم تاج السر في أغنية ميكافيلي و عفروتو و الموزع الموسيقى الوايلى في أغنية ياما و دنيا وائل في أغنية سمعك.

كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في الألبوم، وأكد مروان موسى أن الألبوم لم يظهر بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتا طويلا لأن كل كلمة ونغمة عكست مشاعر حقيقية.

ومهد موسى لصدور الألبوم بعد إطلاقه أغنيته المصورة "بص يا كبير"، وهي بمثابة تعبير عاطفي يتناول الفراق والذكريات والفوضى العقلية وتنقل مشكلات الثقة والإنفصال العاطفي ومحاولة محو الذات، وتحمل التوتر في جوهرها، عقل مُجهد وقلب متعب خالٍ من المشاعر.