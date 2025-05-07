رنا رئيس بلوك مختلف تماماً في ختام حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت إطلالة الممثلة المصرية رنا رئيس في ختام حفل زفافها.



وقد إختارت رنا فستاناً باللون الأبيض قصير وواسع ومن دون أكمام، ومزين بورود نافرة من الجهة السفلى.

مع حذاء رياضي مريح مزين باللون الأبيض، ونسقعت معها طرحة قصيرة وناعمة.

ويبدو أن رنا إختارت الظهور بلوك مختلف تماماً عن لوكها في أول الحفل.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لممثلة المصرية رنا رئيس من حفل زفافها، حيث رقصت برفق رجل على أنغام أغنية "بنت أبويا"، التي كانت سبق ورقصت عليها في مسلسل "موضوع عائلي" برفقة الممثل المصري ماجد الكدواني الذي قدم دور والدها.

هذا الرجل الذي بدت عليه علامات السعادة والتأثر بشكل كبير هو عم رنا رئيس الذي تعتبره بمقام والده وظهر في وقت سابق أثناء خطبتها وذلك لأن والدها متوفي.