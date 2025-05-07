ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت إطلالة الممثلة المصرية رنا رئيس في ختام حفل زفافها.
وقد إختارت رنا فستاناً باللون الأبيض قصير وواسع ومن دون أكمام، ومزين بورود نافرة من الجهة السفلى.
مع حذاء رياضي مريح مزين باللون الأبيض، ونسقعت معها طرحة قصيرة وناعمة.
ويبدو أن رنا إختارت الظهور بلوك مختلف تماماً عن لوكها في أول الحفل.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لممثلة المصرية رنا رئيس من حفل زفافها، حيث رقصت برفق رجل على أنغام أغنية "بنت أبويا"، التي كانت سبق ورقصت عليها في مسلسل "موضوع عائلي" برفقة الممثل المصري ماجد الكدواني الذي قدم دور والدها.
هذا الرجل الذي بدت عليه علامات السعادة والتأثر بشكل كبير هو عم رنا رئيس الذي تعتبره بمقام والده وظهر في وقت سابق أثناء خطبتها وذلك لأن والدها متوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا رئيس بلوك مختلف تماماً في ختام حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.