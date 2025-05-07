صور جديدة لـ نسرين طافش وزوجها.. وهذا فارق العمر بينهما

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور جديدة عبر خاصية القصص القصيرة لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وهو يحضر لها الطعام.



وقد تساءل الجمهور عن فارق العمر بين نسرين وزوجها، وهو غير معروف ولكن هو كان زوج الطبيبة شام الذهبي وهو من عمره أي ما يقارب الـ 33 عاماً، ويصغر نسرين بحوالي الـ 10 سنوات فهمي من مواليد 1982.

وكانت أعلنت نسرين طافش، أنها دخلت القفص الذهبي في شهر كانون الثاني الماضي، وتزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

وأشارت نسرين طافش إلى أنها قطعت شهر العسل، لحضور حفل صناع الترفيه Joy Awards في المملكة العربية السعودية.