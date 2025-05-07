الظهور الأول لإبنة زوج كارول سماحة في مراسم العزاء

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال إسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة بتصدر الترند، بعد وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى بعد صراع مع المرض.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة توثق الظهور الأول لإبنة وليد مصطفى من زواجه الأول خلال تواجدها في مراسم العزاء في مصر، وعلامات الحزن الشديد واضحة عليها.

وتعيش كارول سماحة أصعب أيام حياتها، بعد خسارتها شريك حياتها المنتج المصري وليد مصطفى، بعد صراع مع المرض. وبدا التأثر واضحاً على كارول سماحة، خلال تلقيها العزاء، حيث كانت ترتدي نظارة شمسية، وتجلس بجانب أفراد العائلة، ما يعكس حجم الصدمة، والألم الذي تعيشه.

العزاء أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات المعروفة، من فنانين ومخرجين وإعلاميين، الذين قدموا التعزية لعائلة الفقيد.

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