سيرا عاشقة ولكن في " محبتنيش "

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية سيرا أغنية "محبتنيش" باللهجة المصرية وبقالب غنائي درامي.

صُورت أغنية "محبتنيش" في منطقة الأرز في جبال لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، بينما فكرة الستوري بورد ل فهد زاهد. وقامت الفكرة حول فتاة عاشقة ولكنها تلقى الإهمال من شريكها الذي يبقى دائماً مشغولاً بعمله.

وفي فيديو كليب أغنية "محبتنيش" النهاية مفتوحة على كافة الإحتمالات، اذ يمكن للمشاهد أن يتصور السيناريو لنهاية تلك العلاقة.

أغنية "محبتنيش" من كلمات علي حسين والحان وتوزيع مصطفى غانم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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