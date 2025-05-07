أشرف زكي يحذّر النجوم من عملية نصب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صرخة تحذير للنجوم والفنانين في مصر بعد انتحال أحد الأشخاص شخصيتي الفنانَين قيس عبد الفتاح وشوقي المغازي، بهدف النصب على الفنانين.

جاء تحذير نقيب الممثلين بعد أن تلقى عدة بلاغات من فنانين حول حالة الفنانين المذكورين المادية الصعبة، حيث تم التكرار في طلب مساعدات مالية من بعض النجوم. وعليه، تواصل النقيب مع الفنانين ليكتشف أنهما لم يطلبا شيئاً من أحد. وعند البحث والتحقق، تبين أن الشخص الذي كان يطلب هذه الأموال هو نصّاب ينتحل شخصيتي هذين الفنانين.

وفي تصريح له، حذر أشرف زكي النجوم والفنانين من الوقوع في فخ هذا النصّاب، قائلاً: “هناك رجل ينتحل صفة الفنانين شوقي المغازي وقيس عبد الفتاح للنصب على النجوم.” وأضاف زكي أن هذه الحيلة تم اكتشافها بعد التواصل مع الفنانين المتأثرين، حيث تبين أن الشخص ليس له علاقة بالفنانين وأنه كان يسعى لاستغلال اسمائهم في محاولات نصب جديدة.

وأكد أشرف زكي على ضرورة اليقظة والحذر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الفنانين، مشدداً على أهمية التحقق من أي طلبات مساعدات مالية قد تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي قنوات غير رسمية.