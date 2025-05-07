بعد اتهامه بإهانة العَلم المصري.. محمد رمضان يتجاهل محاكمته ويستعرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرة جديدة، تجاهل النجم محمد رمضان قرار المحكمة في قضية اتهامه بإهانة العَلم المصري، وروّج لأغنيته الجديدة بطريقة مميزة عبر منصات السوشيال ميديا.

وتزامنًا مع صدور قرار محكمة جنح الدقي بتحديد يوم 3 حزيران (يونيو) المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة رمضان في قضية تتعلق باتهامه بإهانة العَلم المصري والإساءة إلى الشعب المصري، وذلك بناءً على بلاغات قُدمت ضده مؤخرًا، أعلن الفنان المصري أنه سيُصدر أغنيته الجديدة “سهران على النيل” اليوم الأربعاء عند الرابعة عصرًا.

ورغم قرار المحكمة، تجاهل رمضان الموعد القضائي وشارك متابعيه على “إنستغرام” فيديو يظهر فيه بالبدلة الرسمية وهو ينزل من طائرة خاصة. بدا رمضان في غاية الحماسة والسعادة، واختار أن يضع في الخلفية مقطعًا من أغنيته الجديدة “سهران على النيل”. الفيديو، الذي أثار تفاعل متابعيه على السوشيال ميديا، كان بمثابة الترويج الأغنية الجديدة التي يترقبها جمهوره، مما أثار جدلاً واسعًا بين متابعيه حول تصرفاته الحالية.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد تعرض للعديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد اتهامه بالإساءة للعلم المصري في إحدى مقاطع الفيديو التي نشرها، وهو ما دفع بعض المحامين والجماهير للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.