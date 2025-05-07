كندة علوش تفتح قلبها عن معركة السرطان وتجربتها مع الأمومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث كشفت خلال الحلقة عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، بما في ذلك رحلتها مع الإصابة بمرض السرطان وعلاجها، إضافة إلى تجربتها مع الأمومة والأحداث التي مرّت بها في السنوات الماضية.

تحدثت كندة علوش عن محطات مهمة في تجربتها مع مرض السرطان، مؤكدة أن العلاج الكيميائي كان أحد أصعب المراحل، حيث فقدت شعرها جراء العلاج. وقالت: “الكيماوي وقع شعري واشتريت باروكة ولكن لم أستخدمها، ومشيت من غيرها”. وأضافت أن الوجع الحقيقي بالنسبة لها كان عندما أصيبت والدتها بنفس المرض، موضحة: “الوجع الحقيقي كان لما أمي تعبت بنفس المرض، لكن ربنا أداني سلام نفسي كبير. مريت بالتجربة من غير تروما، وحاليًا أصبحت أقوى”.

وفيما يخص تجربتها مع المرض، أكدت كندة أن الحياة مليئة بالضغوط والتلوث وسوء التغذية، وهي عوامل تؤثر بشكل كبير على الصحة. وأضافت: “لازم نسبق المرض بالوعي والفحص الدوري”، مشددة على أهمية الفحص المبكر ووعي المجتمع للتعامل مع الأمراض.

كما تحدثت عن تجربتها مع الأمومة، معتبرة أن الحمل والإنجاب قد يكونان من أجمل التجارب التي مرت بها، رغم التحديات. وقالت كندة: “الأمومة أعطتني معنى جديدًا للحياة وجعلتني أكثر قوة وإصرارًا على تحقيق أهدافي”.

ختامًا، وجهت كندة علوش رسالة إلى جمهورها مفادها ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، والابتعاد عن التوتر والضغوطات التي تؤثر سلبًا على حياتنا.