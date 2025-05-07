وعد تنهار بالبكاء في فيديو مؤثر.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنانة السعودية وعد في فيديو نشرته على صفحتها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت متأثرة للغاية وانهارت باكية أثناء حديثها عن الدعاء والصلاة.

وفي الفيديو، عبّرت وعد عن شعورها العميق بالتغيير الذي طرأ على حياتها بفضل الهداية والرحمة الإلهية، قائلة: “سبحان الله كيف الواحد أولوياته تتغير في الدعاء، مع الهداية ومع نعمة رحمة رب العالمين لما يجيك فجأة تحس أنه تبغى تدعي وتشكره وما عندك شيء، أدعي أنه يسامحني الهداية تجي وتجي معها أشياء حلوة”.

وكانت وعد قد فاجأت جمهورها في شهر فبراير الماضي باتخاذها قرار ارتداء الحجاب، حيث طلبت من متابعيها مباركة هذه الخطوة الهامة في حياتها. كما تحدثت عن الحيرة التي مرت بها قبل اتخاذ هذا القرار، وكشفت أنها طلبت من فريقها البدء في مسح صورها القديمة عن مواقع التواصل الاجتماعي احترامًا لهذا التغيير الكبير في حياتها.

الحديث المؤثر لوعد لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين عبروا عن دعمهم لها وتشجيعهم على هذه الخطوة الروحية.