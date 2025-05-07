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وعد تنهار بالبكاء في فيديو مؤثر.. ما القصة؟

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وعد تنهار بالبكاء في فيديو مؤثر.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنانة وعد في فيديو نشرته على صفحتها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت متأثرة للغاية وانهارت باكية أثناء حديثها عن الدعاء والصلاة.

وفي الفيديو، عبّرت وعد عن شعورها العميق بالتغيير الذي طرأ على حياتها بفضل الهداية والرحمة الإلهية، قائلة: “سبحان الله كيف الواحد أولوياته تتغير في الدعاء، مع الهداية ومع نعمة رحمة رب العالمين لما يجيك فجأة تحس أنه تبغى تدعي وتشكره وما عندك شيء، أدعي أنه يسامحني الهداية تجي وتجي معها أشياء حلوة”.

وكانت وعد قد فاجأت جمهورها في شهر فبراير الماضي باتخاذها قرار ارتداء الحجاب، حيث طلبت من متابعيها مباركة هذه الخطوة الهامة في حياتها. كما تحدثت عن الحيرة التي مرت بها قبل اتخاذ هذا القرار، وكشفت أنها طلبت من فريقها البدء في مسح صورها القديمة عن مواقع التواصل الاجتماعي احترامًا لهذا التغيير الكبير في حياتها.

الحديث المؤثر لوعد لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين عبروا عن دعمهم لها وتشجيعهم على هذه الخطوة الروحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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