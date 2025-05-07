مفاجأة بانتظار جمهور راغب علامة قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني راغب علامة تحضيراته لطرح أغنيته السينجل الجديدة، التي يتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، حيث سيقوم بتلحين الأغنية المبدع أحمد زعيم، بينما سيتولى توزيعها الموسيقي عمرو عبد الفتاح. أما عملية الميكس والماستر، فستكون من تنفيذ المهندس أمير محروس.

الأغنية الجديدة من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج المبدع زياد خوري، وسيتم طرحها عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة، مما يترقبها جمهور راغب علامة بشغف كبير.

يأتي هذا العمل في إطار سعي راغب علامة لتقديم موسيقى جديدة ومختلفة، حيث سيجمع العمل بين الإيقاع العصري والكلمات القريبة من ذوق الجمهور العام، في محاولة لإضفاء لمسة مميزة على أغانيه التي عودنا عليها.

وكان النجم راغب علامة قد طرح مؤخرًا أغنيته “بيروت ولا روما”، التي أطلقت على موقع “يوتيوب” بشكل فيديو كليب، حيث كتب كلماتها فيليبينو ولحنها محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر. الأغنية حققت تفاعلًا كبيرًا، ما يعكس استمرار نجاحه في الوصول إلى قلوب جمهور واسع من محبيه.