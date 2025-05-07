شاكيرا ترتكب خطأ لا يغتفر في حفل “ميت غالا”… إقرأ التّفاصيل

كان حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ مليئًا باللحظات الّتي لا تُنسى، ولكن أحد أكثر اللحظات الّتي تمّ الحديث عنها كانت عندما كشفت شاكيرا عن غير قصد سرًّا لم يكن يعرفه أحدٌ: حمل ريهانا.

كانت المغنّية الكولومبيّة البالغة من العمر ثمانية وأربعين عامًا تحضّر الحدث في نيويورك عندما تسرّبت الأخبار أثناء مقابلة على السّجّادة الحمراء أمام كاميرات NBC News.

“ريهانا، أريد رؤيتها. نعم، أريد رؤيتها كثيرًا!” قالت شاكيرا وهي متحمّسة، وأضافت بشكل طبيعي: “وأنا أيضًا سمعت الأخبار للتّوّ”. وتابعت “إنّها حامل”.

في تلك اللحظة، أصيبت شاكيرا بالذّعر عندما أدركت أنّ المعلومات ربّما لم تكن معلنة بعد. وضعت يدها على وجهها وسألت بتوتر: “ألم يكن من المفترض أن أقول ذلك؟”

وبعد ذلك ضحكت هي والصّحفي لتخفيف حدّة التّوتّر، ثّم انسحبت شاكيرا وهي محرجة بسبب انزلاقها الواضح.

ولحسن الحظّ بالنسبة لمغنّية “واكا واكا”، فقد تمّ تأكيد الخبر بالفعل من قبل وسائل إعلام أخرى. وكان موقع Page Six قد ذكر قبل ساعات أن ريهانا، البالغة من العمر سبعة وثلاثين عامًا حامل، بعد أن تمّ تصويرها وقد ظهر عليها انتفاخ ملحوظ في بطنها أثناء توجّهها إلى الحفل.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وأكّد شريكها مغنّي الرّاب “أساب روكي” الخبر على السّجّادة الحمراء.

ورغم أنّ انزلاق شاكيرا أحدث ضجّة، إلّا أنّ الخبر كان بالفعل معلنًا ولقي ترحيبًا من المعجبين.